В учреждениях УФСИН Тюменской области на каждые шесть зеков приходится одно нарушение закона

Более 1200 нарушений закона выявила прокуратура в колониях, СИЗО и в учреждениях, исполняющих наказания, не связанные с лишением свободы в Тюменской области за 2020 год. Об этом сообщили в понедельник, 25 января в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокуроры провели 624 проверки, в ходе которых выявили свыше 1,2 тыс. нарушений. В основном, они касались условий отбывания наказания, медико-санитарного обеспечения, пожарной безопасности и использования труда осужденных.

Прокуроры внесли 569 актов реагирования для устранения нарушений в следственных изоляторах, колониях, исправительном центре и уголовно-исполнительных инспекциях. По требованию прокуратуры дисциплинарно были наказаны 797 должностных лиц уголовно-исполнительной системы, 43 сотрудника привлечены к административной ответственности, двое осуждены за служебные преступления.

Всего на 1 января 2021 года в СИЗО и колониях региона находилось более 7300 человек. Еще около 6,7 тыс. осужденных состояло на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях.

Тюмень, Михаил Чернов

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