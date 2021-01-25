В Тюмени девушка погибли при падении с Моста влюбленных

В Тюмени 20-летняя девушка погибла при падении с Моста влюбленных. Трагедия произошла в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Информация о том, что произошло падение человека с Моста влюбленных, поступило в полицию в 16:10. На место выехала оперативно-следственная группа. Медики «скорой» прибыли на место в 16:20, но им оставалось лишь констатировать смерть пациентки, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Девушке было всего 20 лет.

СК начал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 25.01.21

В учреждениях УФСИН Тюменской области на каждые шесть зеков приходится одно нарушение закона. / Уральские губернаторы Шумков и Артюхов заняли первые строчки особого кремлевского рейтинга. / В Тюмени протест навальновцев собрал самое большое количество участников за восемь лет (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»