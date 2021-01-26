В Тюменской области вновь выросла смертность от коронавируса

В Тюменской области от коронавируса скончались трое человек. Число умерших от COVID-19 достигло 241 человека, сообщили во вторник, 26 января, в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Мужчина 42 лет скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии. Причиной смерти 58-летней женщинаы стал острый респираторный дистресс-синдром на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии. Еще один мужчина, 66 лет, погиб от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной нижнедолевой пневмонии. У всех были хронические заболевания и отягощенный анамнез.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 152 человека (27 501 заболевший с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом 13 детей. На искусственной вентиляции легких находятся 16 пациентов.

Выздоровели 145 человек (всего 25 868 излечившихся с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 10 957 человек, 1965 проходят перевахтовку.

Тюмень, Юрий Хромов

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