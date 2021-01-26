Тюменские пациенты смогут попасть в больницу на вертолете

В тюменской ОКБ№2 успешно опробовали вертолетную площадку. Во вторник, 26 января, малогабаритный «Еврокоптер» , предоставленный компанией «Ютэйр», успешно совершил две посадки и два взлета с площадки во дворе больницы, передает корреспондент «Нового Дня».

Планируется, что небольшой вертолет усилит тюменскую санавиацию. Он позволит эвакуировать по воздуху пострадавших в ДТП на тюменских трассах, быстро перевозить пациентов между клиниками города и между больницами городов и районов региона. Дальность полета позволяет привезти в Тюмень пациента из Ишима или Тобольска. Также из Тюмени вертолет сможет вылетать на ДТП или другие вызовы в радиусе более 250 км.

Это позволит сократить время, которое необходимо для доставки пациентов. Так, в пределах Тюмени путь в 20 км, вместо часа, займет 6 минут, рассказал директор Территориального центра медицины катастроф Евгений Наумов. В масштабах региона время, необходимое для доставки пациента в больницу, сократится более, чем вдвое.

Сейчас «Еврокоптер» используют в тестовом режиме. В ближайшее время медики получат легкий вертолет, оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием. В регионе будет один легкий вертолет. Кроме того, у санавиации есть более тяжелый Ми-8, который используется для доставки пациентов из труднодоступных территорий области.

Площадка в ОКБ№2 в Тюмени полностью оснащена для работы как днем, так и ночью. Она оборудована светосигнальными огнями, ветроуказателем и маяком-светильником,

Тюмень, Михаил Чернов

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