Гаишники назвали самые аварийные места на дорогах Тюмени

ГИБДД по Тюменской области проанализировала причины ДТП и назвала самые аварийно-опасные участки на дорогах Тюмени в 2020 году. Всего в Тюмени за год произошло 1354 ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Самым аварийным участком в Тюмени стала окружная дорога с 1-го по 9-й километр от пересечения с улицей Мельникайте до перекрестка с улицей Авторемонтной. Это самая загруженная автомагистраль города. За год здесь произошло 31 ДТП, в которых погиб один и ранены 40 человек. На этом участке произошло 19 столкновений автомобилей, 6 наездов на пешеходов, 5 наездов на препятствие, по одному ДТП таких видов, как опрокидывание, наезд на стоящее транспортное средство, падение пассажира. Основная причина ДТП – превышение скорости, которая ограничена от 40 до 70 км/ч.

На втором месте – улица Профсоюзная у моста через реку Тура. Здесь, на ул.Профсоюзной, 1, произошло 12 ДТП, в которых ранены 19 человек. Чтобы снизить аварийность, уже принято решение о ликвидации разворота у ТЦ «Окей» со стороны ул.Алебашевской, разворот автомобилисты будут совершать на пересечении с улицей Профсоюзной.На третьем месте по аварийности участок улицы М.Горького у домов 44-45 (поворот у ТРЦ «Гудвин»). Здесь произошло 8 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Причина большинства ДТП здесь – нарушение очередности проезда.

Всего в минувшем году в Тюмени произошло 1354 ДТП, в которых погибли 36 человек и 1971 был человек ранен. Самым аварийным днем недели стала пятница, самое аварийное время – с 18 до 20 часов. Самый аварийный месяц – июль, в этом месяце произошло каждое восьмое ДТП.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 26.01.21

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