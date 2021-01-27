На стройке в Тюмени рабочего насмерть завалило землей

В Тюмени на строительстве фундамента жилого дома погиб рабочий. Его завалило землей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла 23 июня 2020 года. По версии следствия, в мае 2020 года 44-летний тюменец заключил договор на устройство фундаментного основания под жилой дом в городе Тюмени. Предприниматель допустил к работам в котловане глубиной более полутора метров, который не был укреплен, рабочего, не прошедшего обучение и инструктаж по мерам безопасности. Кроме того, рабочий был без каски. Около 11 часов 30 минут на рабочего обрушился грунт. Мужчина упал на бетонное основание фундамента, получив открытый перелом костей свода и основания черепа. От полученных повреждений рабочий скончался.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 27.01.21

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