В Тюменской области ослабили «коронавирусные» ограничения

В Тюменской области снята часть ограничений для спортсменов сборных региона и России. Соответствующие изменения в постановление «О режиме повышенной готовности» внесены в среду, 27 января.

Согласно документу, спортсмены и сопровождающие их специалисты из состава спортивных сборных команд Тюменской области, а также входящие в составы спортивных сборных команд России, могут выезжать в другие регионы России и другие страны. Для выезда нужен официальный вызов на мероприятие.

Кроме того, спортсменам разрешено выезжать в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные в Тюменской области.

В Тюменской области на 27 января зарегистрировано 27 651 случай коронавируса, в том числе 150 за последние сутки. Умер 241 человек.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 27.01.21

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