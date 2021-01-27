В тюменском лесу нашли свалку останков животных

Жители тюменского поселка Комарово обнаружили неподалеку от своих домов свалку останков животных. Полиция начала проверку по факту обнаружения свалки биологических отходов, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по городу Тюмени.

«У нас уже это система, к сожалению, из обычного коттеджного поселка мы превратились в магистраль и помойку. Мы не хотим этого, но на наши просьбы не обращают внимания и ничего не делают. Пока виновным этот ужас сходит с рук, ситуация будет повторяться и повторяться. Сегодня это уже 3-й случай за последние полгода» – говорится в анонимной публикации в группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте». На приложенной фотографии видны окровавленные шкуры и части туш животных.

В пресс-службе администрации Тюмени рассказали, что останки животных вывезло муниципальное предприятие «Леспаркхоз», которое ликвидировало свалку совместно с управлением ветеринарии, районной управой и с привлечением сотрудников УМВД. Останков оказалось достаточно много – они заняли четверть кузова грузовой «Газели».

Было подано заявление в полицию. На место выезжали сотрудники 7 отдела внутренних дел по городу Тюмени. По данному факту начата проверка.

Тюмень, Михаил Чернов

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