Тюменского «Деда Мороза» будут судить за участие в акции в поддержку Навального

Виктор Егоров, тюменский блогер, писатель, журналист и сподвижник якутского шамана Александра Габышева, предстанет перед судом из-за участия в несанкционированном митинге сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. Как рассказал на своем канале в «Ютьюб» сам Егоров, ему грозит штраф.

На Егорова был составлен протокол об административном правонарушении за «нарушение законодательства при проведении массового мероприятия» 23 января. В полиции в среду, 27 января, блогера спрашивали, в частности, был ли он в маске на акции. Поскольку предыдущее административное дело против блогера, за пикет в костюме Деда Мороза у храма Василия Блаженного в Москве с плакатом «Вся власть народу», было более года назад, сейчас ему грозит лишь минимальный штраф. Его размер определит суд.

По мнению Егорова, власти пытаются с помощью административного преследования не допустить его участия в акции, которую навальновцы намерены провести 31 января. «Что я могу сказать? Я писатель. Мне надо видеть своими глазами те события, которые конкретно разворачиваются прямо вот сейчас. Естественно, я приду 31 числа, чего и не скрываю», – отметил Виктор Егоров.

Как писал «Новый День», на не согласованную властями акцию в поддержку политика Алексея Навального, арестованного на 30 суток, 23 января пришли несколько сотен тюменцев. Координатор сети штабов Навального Леонид Волков объявил днем проведения следующей акции протеста против ареста политика 31 января.

Тюмень, Михаил Чернов

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