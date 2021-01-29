Число заболевших коронавирусом в Тюменской области вплотную приблизилось к 28 тысячам

Число умерших от COVID-19 в Тюменской области достигло 246 человек. В пятницу, 29 января, региональный оперативный штаб сообщил еще об одном летальном исходе среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

От острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза скончался мужчина 64 лет.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 145 человек (27 944 заболевших с начала пандемии). В субботу, 30 января, область преодолеет порог в 28 тысяч заболевших. Среди новых больных коронавирусом 11 детей. На искусственной вентиляции легких находятся 12 пациентов.

Выздоровели 143 человека (всего 26 300 излечившихся с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 10 882 человек, 1998 проходят перевахтовку.

Тюмень, Михаил Чернов

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