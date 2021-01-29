Руководить экономикой Тюменской области назначен гендиректор скандально известной компании

Директором департамента экономики Тюменской области назначен Максим Скворцов, «воспитанник» нынешнего полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил официальный сайт правительства региона.

Скворцов вступил в должность с 29 января. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

До назначения Максим Скворцов занимал должность генерального директора АО «ТАЛК», скандально известной агролизинговой компании, основным собственником которой является департамент имущественных отношений Тюменской области. Скворцов был назначен в «ТАЛК» в начале 2018 года, после того, как с должности руководителя был смещен Владимир Сорогин, а потом – и его преемник Михаил Скляров (он был и.о.).

Кадровые перестановки происходили на фоне информации о проверках правоохранительных органов в «ТАЛКе». Один из скандалов был связан с закупкой автобусов для ПАТП-1 Тюмени. «ТАЛК» без конкурса закупила автобумы на 1,9 млрд рублей у компании тогдашнего сопредседателя тюменского ОНФ Евгения Семеняко (ООО «Тюменнефтеспецтранс»). При этом сама «ТАЛК» заключила контракт на поставку в лизинг автобусов для ПАТП-1 на сумму 2,5 млрд рублей, оставив себе около 600 млн рублей за услуги.

Максим Скворцов в 2017 году побьедил в президентском конкурсе «Лидеры России». Его наставник Владимир Якушев предложил Скворцову возглавить «ТАЛК». По одной из версий, Скворцов должен был исправить ситуацию, сложившуюся в компании и вокруг нее. В пору руководства Скворцова «ТАЛК» проиграла суды против антимонопольной службы по закупке автобусов для ПАТП-1 и трудовой спор с бывшим замгендиректора Владимиром Михайловым, требовавшим выплаты задолженности по зарплате. Однако, новыми скандалами во время работы Скворцова гендиректором «ТАЛК» не отметился.

Тюмень, Михаил Чернов

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