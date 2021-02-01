В Тюменской области мужчина заподозрил мальчика в краже и силой увез его к себе домой

В Исетском районе мужчина похитил подростка. Преступник удерживал юношу, чтобы узнать, кто украл его музыкальную колонку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 21 января 2021 года на улице Энергетиков села Шорохово Исетского района 32-летний обвиняемый встретил знакомого 15 – летнего подростка. Накануне у обвиняемого пропала музыкальная колонка и он решил, что парень в курсе, куда она пропала. Чтобы подросток был сговорчивее, мужчина ударил его ладонью по лицу, после чего схватил и силой посадил в свой автомобиль. Заблокировав двери, мужчина привез мальчика к своему дому и завел внутрь. где снова ударил и удерживал некоторое время, выясняя обстоятельства пропажи музыкальной колонки. Спустя некоторое время преступник разрешил ребенку уйти домой.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Расследование дела завершено и материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. Максимальное наказание, которое грозит мужчине – лишение свободы сроком до 5 лет.

Тюмень, Михаил Чернов

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