В Тюменской области коронавирусный пациент-«хроник» выжил после 2,5 месяцев на ИВЛ

В Ишиме врачи спасли больного коронавирусом, который провел на искусственной вентиляции легких 2,5 месяца. Мужчину удалось спасти, сообщили в понедельник, 1 февраля, в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Пациент Александр Белов 62 лет был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в ишимский моноинфекционный госпиталь (на базе областной больницы №4) в конце октября. У него была двусторонняя субтотальная пневмония на фоне хронического заболевания – хронической обструктивной болезни легких. У мужчины нарастала дыхательная недостаточность, и врачи приняли решение подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. На аппарате ИВЛ больной провел в итоге 75 суток.

Медикам пришлось установить мужчине трахеостому специальную трубку для обеспечения дыхания. Спустя некоторое время пациент начал дышать без поддержки аппарата ИВЛ, но его сил хватало не более, чем на 10-12 часов. Ситуация стала меняться только в начале января. Мужчина начал быстро восстанавливаться, и врачи полностью сняли его с аппарата ИВЛ, а 19 января пациента из реанимации перевели на долечивание по поводу хронической обструктивной болезни легких в терапевтическое отделение.

Белов успешно прошел курс реабилитации. По его словам, за последние две недели он заново научился ходить, самостоятельно есть и говорить.

Ишим, Михаил Чернов

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