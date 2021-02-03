Назначен новый заводоуковский межрайонный прокурор

Заводоуковским межрайонным прокурором назначен Василий Гуммер. Ранее он работал прокурором Упоровского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Гуммер назначен приказом генпрокурора Игоря Краснова сроком на пять лет.

Новый заводоуковский межрайонный прокурор родился в 1983 году в селе Нижняя Тавда. В 2006 году получил высшее образование по специальности «юриспруденция». Работал начальником отдела имущественных и земельных отношений администрации Нижнетавдинского района. В ноябре 2010 года перешел в прокуратуру Нижнетавдинского района, где работал помощником и заместителем районного прокурора. Впоследствии работал помощником прокурора Уватского района, заместителем прокурора Армизонского района. В марте 2016 года был назначен прокурором Упоровского района.

Заводоуковск, Михаил Чернов

Заводоуковск. Другие новости 02.02.21

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