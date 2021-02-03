После митинга в поддержку Навального тюменца арестовали за призыв закидать мэрию «коктейлями Молотова»

Жителю Тюмени предъявлено обвинение в призывах к массовым беспорядкам и насилию над гражданами. Он призывал в соцсетях к погромам, поджогам и уничтожению имущества, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 34-летний безработный в период с 24 по 29 января 2021 года со своего аккаунта в соцсети разместил сообщения, в которых призывал «к массовым беспорядкам с применением насилия, с погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, предметов, представляющих опасность для окружающих, а также, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти». Мужчину вычислили и задержали совместно следователи регионального управления СК РФ и сотрудники УМВД по Тюменской области.

Мужчина признал вину и раскаялся. По решению суда он помещен под домашний арест.

По данным издания 72.ru, обвиняемый, некто Максим Ж., в своих комментариях в одном из городских пабликов в шуточной форме призывал «закидать администрацию коктейлями Молотова». Отметим, что сообщения были размещены в соцсети в промежутке между двумя несогласованными митингами в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, прошедшими в Тюмени 23 и 31 января.

Иван Востриков, координатор тюменского штаба Навального, заявил «Новому Дню», что ничего на знает об этом человеке и его взглядах. «Ничто в общем-то не выдаёт, что он наш сторонник, хотя исключить это не могу», – сказал Востриков.

Тюмень, Михаил Чернов

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