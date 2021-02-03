Экс-главу Тобольского района, из-за которого природе Абалака был причинен многомиллиардный ущерб, будут судить

Экс-главу Тобольского района Юрия Батта будут судить за превышение полномочий. Материалы уголовного дела против бывшего чиновника поступили в Тобольский городской суд 2 февраля, сообщили в суде.

Дата начала судебного процесса пока не назначена.

Как писал «Новый День», Юрия Батта обвиняют в превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на добычу песка на особо охраняемой природной территории комплексного заказника регионального значения «Абалакский природно-исторический комплекс». По версии следствия, весной 2018 года чиновник подписал два распоряжения, которыми разрешил АО «Промэкскавация» складировать добытый песок на особо охраняемой территории заказника.

Компания нарушила технологии добычи и складирования песка, кроме того, по охраняемой территории передвигалась техника, что запрещено законом. Летом 2019 года сотрудниками департамента недропользования и экологии Тюменской области, ФСБ, прокуратуры, управления лесного хозяйства и Росприроднадзора, была проведена проверка. Проверяющие установили, что действиями сотрудников предприятия был уничтожен плодородный слой почвы на территории более 9 гектар, ущерб оценивался в 2,3 млрд рублей.

Было возбуждено уголовное против неустановленных должностных лиц АО «Промэкскавация». В ноябре 2019 года правоохранительные органы изъяли документы в администрации Тобольского района, глава которого Юрий Батт подписывал разрешение на разработку участка. 14 января Юрий Батт добровольно ушел в отставку с должности главы района.

Тобольск, Михаил Чернов

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