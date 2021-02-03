В Тюменской области осуждена чиновница, по халатности которой тяжело покалечился маленький мальчик

Экс-главу сельского поселения в Викуловском районе осудили за халатность, в результате которой 12-летний мальчик получил перелом бедра. Женщина получила полтора года лишения свободы условно, сообщили в Викуловском районом суде.

Галина Минаева была главой Калининского сельского поселения в Викуловском районе с 2015 по 2020 годы. В сферу ее ответственности входила, в частности, безопасность детских площадок и их соответствие ГОСТам и действующим стандартам.

Около 10 часов утра 4 июля 2020 года на качели, расположенной на детской игровой площадке возле магазина на ул. Садовая, 26 в деревне Борки, качался 12-летний мальчик. Крепления качели сломалось и ребенок упал. При падении мальчик получил закрытый перелом шейки левой бедренной кости со смещением отломков. Травма была квалифицирована, как тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Поскольку Минаева, в силу занимаемой должности, должна была предвидеть возможные тяжкие последствия эксплуатации опасной для детей площадки, ее и обвинили в халатности. Женщина ушла с должности, признала вину и раскаялась в совершенном преступлении. Суд приговорил ее к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

Викулово, Михаил Чернов

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