В Тюмени осужден директор, по чьей вине во взрыве газа погибли двое и пострадали еще пятеро человек

В Тюмени вынесен приговор директору организации, из-за работ которой произошел взрыв газа в доме 10а по улице Шарова. В среду, 3 февраля, мужчина получил три года лишения свободы в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В декабре 2019 года директор ООО «АВК» (по данным из открытых источников, директором компании является Евгений Васин) у четырехэтажного жилого дома 10а по улице Шарова в городе Тюмени приступил к бестраншейной прокладке трубопроводов путем горизонтального направленного бурения. Работы проводились в охранной зоне подземного газопровода среднего давления. При этом, осужденный не уведомил Управу Восточного округа Тюмени, действовал без согласования с собственником сетей и эксплуатационной организацией и их письменного разрешения, без оформления наряда-допуска и без ознакомления своих работников с мероприятиями безопасности. Отсутствовал даже договор подряда на выполнение работ.

В результате был поврежден газопровод. Газ просочился через грунт и гравийную подушку в канализационные колодцы и стал поступать в квартиры 1 и 2, а также в техническое помещение.

Вечером 7 декабря 2019 года образовавшаяся взрывоопасная газовоздушная смесь взорвалась в нескольких местах – в квартире №1, в узле ввода, подъезде и квартире №2. Серия взрывов разрушила подъезд и квартиры, после чего возникли пожары. Погибли сотрудник газовой службы и жилец квартиры №1. Другой работник газовой службы получил тяжкий вред здоровью. еще четверо человек получили различные раны и ушибы. Имуществу жильцов и организаций, обслуживающих дом и газопровод, был причинен ущерб в сумме более 3,7 млн. рублей.

Жильцов дома временно отселили, губернатор Александр Моор распорядился выплатить денежные компенсации пострадавшим от взрыва или их близким.

В итоге, суд назначил Евгению Васину за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц и причинение крупного ущерба (ч.3 ст. 216 УК РФ) наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Тюмень, Михаил Чернов

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