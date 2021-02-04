Пять человек умерли от коронавируса в трех регионах «тюменской матрешки». На четверг, 4 февраля, в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в общей сложности от COVID-19 скончались 1313 человек.

Больше всего умерших в Югре – 677 человек, в том числе о двоих скончавшихся от коронавируса оперштаб ХМАО сообщил 4 февраля. На Ямале, по сообщению местного оперштаба, 383 человека умерли от новой инфекции (+1 за минувшие сутки). В Тюменской области официальное число жертв COVID-19, по данным оперштаба региона, возросло на два человека, до 253.

В трех регионах за сутки выявлено 348 случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Югре – 152 человека (48 307 с начала пандемии). В Тюменской области 135 новых заболевших (всего 28 779), на Ямале – 61 случай коронавируса (35 864 с начала пандемии). Всего в «тюменской матрешке» с начала пандемии выявлено 112 950 случаев коронавирусной инфекции.

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