Губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала стали не интересны пользователям соцсетей

Глав трех регионов «тюменской матрешки» стали значительно реже упоминать в сообщениях в социальных сетях. Лидером антирейтинга, составленного по итогам января 2021 года Центром политической конъюнктуры (ЦПК, Москва) стал тюменский губернатор Александр Моор, потерявший за январь рекордные 30 позиций.

Количество упоминаний губернатора Тюменской области Александра Моора в социальных сетях в январе уменьшилось на 64,14%, или на 7618 упоминаний (губернатора упоминали в соцсетях 4260 раз). Это абсолютный рекорд среди глав всех российских регионов. В результате, Моор потерял в рейтинге 30 позиций и оказался на 58 месте, ниже своих коллег из ХМАО и ЯНАО.

Губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в соцсетях в январе упоминали 5957 раз – на 43% реже, чем в декабре (– 5957 упоминаний). Артюхов потерял восемь позиций в общем рейтинге и опустился на 39 строчку из 85. Ухудшились и результаты Натальи Комаровой. Пользователи соцсетей упоминали «хозяйку Югры» 7800 раз – на 48% реже, чем в декабре (– 7200 упоминаний). Комарова потеряла девять позиций в рейтинге, оказавшись на 29 его строчке.

Стоит отметить, что в целом по России в январе глав регионов упоминали на 30% реже, чем в декабре. «Длинные новогодние праздники, а также постепенный выход из них накладывают отпечаток на большинство сфер жизни, в том числе и общественно-политическую», – пишут авторы исследования. Однако, губернаторы регионов «тюменской матрешки» показали результаты существенно хуже среднероссийского уровня.

Кроме того, главам некоторых регионов удалось даже нарастить количество упоминаний своих персон в соцсетях. Губернатор Еврейской автономной области Владислав Гольдштейн поднялся в рейтинге на 31 позицию, его упоминали почти на 25% чаще, чем в декабре. Валерий Лимаренко (Сахалинская область) прибавил 16% к числу упоминаний и поднялся на 28 позиций. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков упоминался в январе на 30% чаще (+31 позиция), а руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков – на 47% чаще (+29 позиций). Отметим, что лидером рейтинга остался мэр Москвы Сергей Собянин. Несмотря на снижением числа упоминаний в соцсетях Собянина вспоминают в разы чаще, чем любого другого губернатора России, включая Рамзана Кадырова.

Отметим, что Александра Моора в прошедшем месяце вдвое чаще упоминали в негативном смысле (8,24% упоминаний), чем в позитивном (4,01% упоминаний). Наталью Комарову также чаще вспоминали негативно (7,85% упоминаний), чем позитивно (5,94% упоминаний). Только Дмитрия Артюхов чаща упоминали со знаком «+» (12,89% постов), чем «–»(5,64% постов).

Как пишут авторы исследования, главы регионов показали такие результаты вследствие падения активности самих губернаторов, многие из которых даже после окончания новогодних каникул не создавали ярких инфоповодов.

Тюмень – Салехард – Ханты-Мансийск, Михаил Чернов

Тюмень – Салехард – Ханты-Мансийск. Другие новости 04.02.21

Число жертв коронавируса в регионах «тюменской матрешки» достигло 1313 человек. Более половины умерших – в Югре. / В 2020 году уральцы взяли в 1,5 раза больше ипотечных кредитов, чем в 2019-м. / В Тюмени осужден директор, по чьей вине во взрыве газа погибли двое и пострадали еще пятеро человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»