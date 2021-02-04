Тюменского Деда Мороза обязали отработать 50 часов за участие в акции в поддержку Навального

В Тюмени писатель, блогер и журналист Виктор Егоров получил 50 часов общественных работ за участие в акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил сам Виктор Егоров в «Ютьюб».

Как рассказал Егоров, наказание, выбранное для него судом, можно назвать гуманным. «Минимальное наказание – штраф 150 тысяч рублей. Вы пенсионер, у вас низкий доход. [Есть вариант] – административный арест на 30 суток. Но вы пожилой человек. Есть вариант – общественные работы», – описывает Егоров рассуждения судьи. Егоров говорит, что штраф он выплачивал бы «до конца жизни». ««И еще в гробу бы что-то платил государству», – иронизирует писатель.

По словам Егорова, он был готов к административному аресту. «Я запасся чаем, шоколадку взял огромную, – написал Егоров. – Даже участковый признал, что я готовился «заехать»».

Виктор Егоров был привлечен к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов и других акций во время первого митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января. Привлечь писателя за участие в митинге 31 января не удалось – он присутствовал на акции как представитель информагентства «Парк72». Егоров рассказал, что не мог отделаться минимальным наказанием, потому что не прошел год с момента привлечения его к административной ответственности за акцию в Москве. Тогда писатель в костюме Деда Мороза стоял у Кремля с плакатом «Вся власть народу».

Тюмень, Михаил Чернов

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