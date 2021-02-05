Губернатор Александр Моор сделал подарок больным и владельцам общепита

В Тюменской области снята часть ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщил в пятницу, 5 февраля, губернатор Александр Моор.

Моор разрешил заведениям общепита принимать посетителей после 23 часов, ранее после этого времени общепит мог работать только на доставку. О возможности работать по ночам ранее губернатора просили владельцы ресторанов, кафе и баров. Разрешение не касается дискотек, танцплощадок и ночных клубов.

Кроме того, поликлиники возвращаются к нормальной работе. «Поликлиники начнут проводить профилактические осмотры и возобновят оказание плановой медицинской помощи», – заявил Моор.

Губернатор отметил, что «ситуация с пандемией COVID-19 стабилизируется», однако, масочный режим в Тюменской области сохраняется.

Тюмень, Михаил Чернов

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