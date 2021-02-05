В Тюмени телеведущего с коллегами уволили за мат в эфире

Ведущего телеканала «Тюменское время» Никиту Белова и двоих его коллег по выпуску новостей уволили за мат в эфире. Видео происшествия разместил в группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте» один из пользователей.

Инцидент произошел во время выпуска новостей. Ведущий Никита Белов читал новости об открытии в Тюмени ярмарки белорусской обуви и натыкается на ошибку в тексте, после чего матерится. Этот дубль попал в эфир.

В пятницу, 5 февраля, «Тюменское время» сообщило, что вся съемочная бригада отстранена от работы, проводится служебная проверка. «Данное поведение сотрудников телеканала недопустимо и будет строго наказываться, так как идет вразрез с редакционной политикой и не соответствует этическим нормам», – цитирует телекомпанию издание 72.ru.

Все трое участников инцидента, ведущий, режиссер и монтажер, были уволены в тот же день. Редакция «Тюменского времени» принесла извинения за произошедшее

Гендиректор «Сибинформбюро» Павел Девайкин заявил, что сотрудники уволились сами. По неподтвержденной информации, увольнение телевизионщиков добровольным не было.

Отметим, что медиахолдинг «Сибинформбюро» принадлежит государственному предприятию «Тюменский региональный телекоммуникационный центр» и департаменту имущественных отношений Тюменской области. В 2020 году «Сибинформбюро» получило из регионального бюджета финансирование в размере 44,2 миллиона рублей на работу телеканалов «Тюменское время» и «Тобольское время», интернет-газеты «Вслух.RU», газет «Вслух о главном» и «Хикмәт».

Тюмень, Михаил Чернов

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