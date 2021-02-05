В Тюменской области дядя, истязавший и душивший маленького племянника, отделался условным сроком

В Исетском районе суд признал 38-летнего мужчину виновным в истязании племянника. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Осужденный в одном из сел Исетского района с 10 июня по 9 августа 2020 года за малейшую провинность и плохое поведение систематически избивал своего 10-летнего племянника веревкой и шлангом. Кроме того, он сдавливал мальчику шлангом шею.

Ребенок гостил у дяди. Об истязаниях мальчика правоохранительным органам сообщила его мать, когда ребенок вернулся от дяди.

Суд признал мужчину виновным в истязаниях, совершенных в отношении заведомо несовершеннолетнего лица (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). По приговору суда он получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Тюмень, Михаил Чернов

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