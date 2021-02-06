В Тюмени детей напоили просроченным молоком: прокуратура начала проверку

В Тюмени прокуратура начала проверку информации о том, что в одном из лицеев города детей напоили просроченным молоком. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

О том, что в лицее № 34 Тюмени детям на завтрак выдали просроченное молоко, ранее сообщило одно из городских СМИ.Завьтрак был бесплатным для детей, организацией питания в лицее является комбинат школьного питания «Центральный». Это муниципальное предприятие, принадлежащее департаменту имущественных отношений администрации Тюмени.

Прокурор области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени Эдуарду Гиматову провести проверку данной информации. Московских взял проведение проверки на свой контроль. При наличии оснований виновные будут привлечены ответственности.

Тюмень, Михаил Чернов

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