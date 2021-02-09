Тюменская область сравнялась с Югрой по смертности от коронавируса

Тюменская область сравнялась с ХМАО по суточной смертности от коронавируса. Во вторник, 9 февраля, оперативный штаб Тюменской области сообщил о четырех подтвержденных случаях смерти пациентов с COVID-19.

Умерли трое мужчин – 64, 66 и 70 лет и женщина 64 лет. Причиной смерти всех, кроме 70-летнего мужчины, скончавшегося от полиорганной недостаточности, стала острая сердечно-легочная недостаточность. Все умершие страдали от двусторонней пневмонии и имели хронические заболевания.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 125 человек (29 426 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом 11 детей. На искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов.

Выздоровели 104 человека (всего 27 619 излечившихся с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 9286 человек, 2240 проходят перевахтовку.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 08.02.21

Тюменцы выступили против планов госуниверситета снести историческое здание, связанное с Петром Ершовым. / Прокуратура нашла нарушения требований безопасности более чем в половине тюменских частных приютов и домов престарелых. / «Этот город каждый день доказывает, что дно можно пробивать бесконечно». Блогер Варламов опять раскритиковал Тюмень. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»