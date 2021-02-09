В Тюмени мать оштрафовали на 200 рублей за то, что два года не мешала новому мужу истязать ее дочь

В Тюмени будут судить отчима, два года избивавшего падчерицу. Мать не препятствовала истязаниям, которым подвергалась ее дочь, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, 37-летний житель Тюмени с ноября 2018 по октябрь 2020 года систематически истязал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Мать не мешала избивать свою дочь. Из-за избиений и издевательств девочка сбежала из дома 1 ноября. Когда ее нашли ночью 2 ноября, беглянка рассказала об истязаниях полиции. На теле девочки было множество синяков и ссадин.

Было возбуждено уголовное дело по статье «истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Отчима до суда отправили в СИЗО. Мать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей была оштрафована на 200 рублей. Девочку отправили в социально-реабилитационный центр.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, отчима девочки ждет суд. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Тюмень, Михаил Чернов

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