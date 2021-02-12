В Тюмени лихач снес людей, стоявших на автобусной остановке

В Тюмени водитель въехал в группу людей на автобусной остановке. Пострадали четверо человек. Сообщили в пятницу, 12 февраля, в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

В десятом часу вечера 11 февраля «Шевроле Лачетти» въехал в группу людей, стоявших на остановочном комплексе на улице Республики, 291 в Тюмени. По предварительным данным, 23-летний водитель иномарки не смог выбрать безопасную скорость. Он уходил от столкновения с автомобилями, остановившимися на «красный» сигнал светофора, выехал на встречную полосу и не справился с управлением. В результате, машину вынесло на остановочный комплекс.

Пострадали четверо человек. Мужчины 47 лет и 21 года и 44-летняя женщина госпитализированы с переломами и другими травмами. Еще одна пострадавшая, женщина 46 лет из поселка Богандинский, получила ушиб.

Водитель был трезв, его стаж за рулем – 5 лет. При этом, в 2020 году он четыре раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

ДТП произошло в неудовлетворительных дорожных условиях. Не работали два светильника на опорах освещения, в кармане остановочного комплекса был уплотненный снег, на участке проезжей части выявлена колейность глубиной 2,5 сантиметра. Сотрудники ГИБДД составили акт о сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях.

Тюмень, Михаил Чернов

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