Тюменский суд отправил в колонию живодера, жестоко убившего собак на глазах детей

В Тюменском районе осужден живодер, жестоко убивший двух собак. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тюменский районный суд признал 38 летнего жителя села Салаирка виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, совершенном из хулиганских побуждений, в присутствии малолетних (пп. «б, д» ч.2 ст.245 УК РФ). Мужчина 10 июля 2020 года в селе Салаирка во дворе дома по ул. Новой в присутствии малолетних детей учинил жестоко убил двух собак.

В ноябре 2020 года он же был осужден Тюменским районным судом за применение насилие в отношении представителей власти. Тогда суд приговорил мужчину к 1 году 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд, с учетом указанной судимости, окончательно приговорил мужчину к 3 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

Тюмень, Михаил Чернов

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