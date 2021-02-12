Тюменка отсудила у коммунальщиков полмиллиона рублей за падение на скользком тротуаре

Жительница Тюмени получит больше полумиллиона рублей компенсации за падение на скользком тротуаре. Об этом в пятницу, 12 февраля рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Жительница Тюмени получила травму еще 23 февраля 2017 года. Она шла возле дома №156 по улице Республики в Тюмени, поскользнулась на тротуаре и упала. При падении тюменка сломала правую голень. Перелом причинил тяжкий вред здоровью пострадавшей.

В марте 2020 года женщина обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред. Прокуратура направила соответствующий иск в суд. В суде было установлено, что ответственным за уборку придомовой территории являлось ООО ДСК «Запсибдорстрой». Суд рассмотрел дело и взыскал с «Запсибдорстроя» в пользу пострадавшей 550 тыс рублей компенсации морального вреда.

Тюмень, Михаил Чернов

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