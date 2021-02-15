В правительстве Тюменской области назначен новый куратор строительной отрасли

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил себе заместителя по строительству. Им стал Сергей Шустов, ранее возглавлявший Главное управление строительства Тюменской области, сообщил официальный сайт правительства региона..

«Глава региона подписал распоряжение о назначении Сергея Шустова заместителем губернатора Тюменской области, осуществляющим контроль и координацию деятельности главного управления строительства (ГУС – ред.) и управления гостехнадзора Тюменской области», – говорится в сообщении.

Начальником ГУСа назначен Павел Перевалов. Ранее он занимал должность заместителя главы Тюмени Руслана Кухарука. Также Перевалов был заместителем Александра Моора, когда тот занимал должность главы Тюмени.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 15.02.21

На Урале Центробанк насчитал полсотни «черных кредиторов». / Тюменский суд отправил в колонию живодера, жестоко убившего собак на глазах детей. / Тюменка отсудила у коммунальщиков полмиллиона рублей за падение на скользком тротуаре. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»