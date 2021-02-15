Высокопоставленная тюменская чиновница перешла на работу к мэру Москвы Сергею Собянину

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич перешла на работу в правительство Москвы. Последним рабочим днем чиновницы в Тюменской области стало 12 февраля, сообщил в понедельник, 15 февраля, оперативный штаб региона.

Надежда Мазуркевич возглавляла департамент занятости с 2017 года. По качеству и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения за время работы Мазуркевич, Тюменская область занимает топовые позиции в рейтинге субъектов Российской Федерации.

До назначения нового руководителя департамента исполняющей обязанности директора назначена Ольга Филипенко, замдиректора департамента.

Тюмень, Михаил Чернов

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