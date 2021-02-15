Тюменец забил человека насмерть за отказ угостить сигаретой, оказал сопротивление полиции и пытался сбежать из-под стражи

В Тюмени вынесен приговор разбойнику, который за отказ угостить сигаретой забил человека насмерть. При задержании он оказал сопротивление полиции, а потом пытался сбежать из-под стражи, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

25-летний ранее судимый житель Тюмени в ночь с 15 на 16 августа 2019 года напал на 54-летнего мужчину. Потерпевший отказался угостить парня сигаретой, за это преступник так избил мужчину руками и ногами, что тот скончался на месте. После этого преступник забрал у своей жертвы 1500 рублей и сотовый телефон.

Ночью 24 ноября того же года осужденный в кафе украл у пьяной женщины сотовый телефон и с помощью мобильного приложения похитил с ее банковского счета более 24 тыс. рублей. Через пять суток преступник совершил еще один разбой. Находясь в чужой квартире, он похитил телевизор и кальян.

Потерпевшие обратились в полицию. Днем 29 ноября разбойник был установлен. При задержании он оказал сопротивление сотруднику полиции, а чуть позже пытался сбежать из-под стражи, но был задержан.

Центральный районный суд Тюмени признал молодого человека виновным умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, разбое, краже, совершенной с банковского счета, применении насилия в отношении представителя власти и покушении на побег из-под стражи. С учетом судимости разбойника приговорили к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По иску прокуратуры суд взыскал с осужденного в пользу тети погибшего 300 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Тюмень, Михаил Чернов

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