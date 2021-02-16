Следователи подозревают мать в убийстве ребенка, найденного на мусоросортировочном заводе

В Тобольске возбуждено уголовное дело после обнаружения тела младенца на мусоросортировочном заводе. Младенец родился живым, сообщили во вторник, 16 февраля, в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Тело младенца было обнаружено 14 февраля 2021 года среди мусора на сортировочной ленте мусоросортировочного завода в Тобольске. Экспертиза установила, что ребенок в момент рождения был доношенным и родился живым.

Возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Сейчас следователи ищут мать ребенка, а также устанавливают причины и обстоятельства трагедии. Следователи обращаются к возможным очевидцам произошедшего с просьбой сообщить имеющуюся информацию в органы внутренних дел по телефону: 8 (3456) 25-23-70.

Тобольск, Михаил Чернов

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