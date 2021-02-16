В Тюмени семейная пара бутлегеров подделала спиртного на 2,2 миллиона рублей

В Тюмени суд признал семейную пару виновной в незаконной торговле алкоголем. Меньше чем за год они выставили на продажу контрафактного спиртного более, чем на 2,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области

С июня 2018 года по апрель 2019 года 43-летний тюменец и его 40-летняя супруга через Интернет купили на продажу более 8,8 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Также они приобрели этиловый спирт и пищевые красители и изготовили 775 литров алкогольных напитков. Стоимость изготовленного парой бутлегеров контрафактного алкоголя, который полиция изъяла из оборота в апреле 2019 года, составила более 2,2 млн рублей.

Семейство бутлегеров незаконно использовало товарные знаки и наименования происхождения товаров четырех известных зарубежных и российских производителей алкоголя. Ущерб, причиненный правообладателям, составил свыше 2,6 млн рублей.

Калининский районный суд Тюмени признал семейную пару виновными в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции и в незаконном использовании чужих товарных знаков. Мужчина получил штраф в 700 тыс. рублей, его супруга – 500 тыс. рублей. Также суд взыскал с осужденных в пользу двух правообладателей более 1,8 млн рублей в качестве возмещения причиненного вреда.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 16.02.21

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