В Тюменской области суд закрыл муниципальную агрофирму, торговавшую опасной говядиной

Россельхознадзор приостановил работу животноводческого предприятия ООО «Нива», принадлежащего администрации Сорокинского района. На предприятии обнаружены многочисленные нарушения ветеринарного законодательства, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Внеплановая выездная проверка, которую Россельзознадзор провел в ООО «Нива» в Сорокинском районе, выявила ряд нарушений ветеринарного законодательства. На предприятии забивали скот в не оборудованном для этого месте, перед убоем скот не осматривали и не проводили его ветеринарно-санитарную экспертизу, зато мясо напрямую продавали гражданам и отправляли в местную столовую. Кроме того, предприятие не отправляло на утилизацию образующиеся биологические отходы.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Нива» принадлежит администрации Сорокинского района. До 2019 года собственником предприятия был департамент имущественных отношений Тюменской области.

Управление Роспотребнадзора возбудило по результатам проверки административное дело о нарушении правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил. Сорокинский районный суд вынес решение приостановить работу предприятия на 30 суток.

Тюмень, Михаил Чернов

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