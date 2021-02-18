В Тюмени задержан пьяный водитель, сбивший насмерть маленькую девочку

В Тюмени задержан водитель, сбивший насмерть семилетнюю девочку. Мужчина был пьян, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, трагедия произошла 17 февраля 2021 года около семи часов вечера на улице Избышева в Тюмени. Пьяный 50-летний водитель на Volkswagen Polo сбил ребенка, после чего скрылся. Девочка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей.

Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело о «нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения» (п. «а» и «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Прокурор региона Владислав Московских взял на контроль расследование ДТП, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Он поручил прокурору Тюмени Эдуарду Гиматову провести проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике дорожно-транспортных происшествий и безнадзорности несовершеннолетних.

Тюмень, Михаил Чернов

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