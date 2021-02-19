Компания тюменского депутата больше года отказывалась рекультивировать загрязненную землю

Компания «Тюменьторф» депутата тюменской городской думы Алексея Чиркова не смогла оспорить в суде требование Россельхознадзора о рекультивации загрязненных сельхозземель. Решением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа предписание Россельхознадзора было признано законным, сообщили в пресс-службе ведомства.

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО провело внеплановую проверку ОАО «Тюменьторф» еще в декабре 2019 года. Проверка выяснила, что предприятие не проводит обязательные мероприятия по защите земельного участка сельхозназначения от отходов производства, а именно – люминесцентных ламп.

За невыполнение обязанностей по рекультивации земель «Тюменьторф» был оштрафован на 400 тысяч рублей, кроме того, ОАО получило предписание все-таки рекультивировать земельный участок. Компания не согласилась с предписанием и пошла в Арбитражный суд Тюменской области, который встал на сторону предприятия, признав требование Россельхознадзора незаконным.

Управление обжаловало решение областного арбитража в Восьмом арбитражном апелляционном суде, который признал законность предписания Россельхознадзора. «Тюменьторф», в свою очередь, обжаловал решение омского арбитража уже в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа, но в феврале 2021 года суд встал на сторону Россельхознадзора. Таким образом, компания, которая, согласно данным из открытых источников, принадлежит депутату тюменской городской думы от ЛДПР Алексею Чиркову, больше года отказывалась рекультивировать загрязненную люминесцентными лампами землю.

Тюмень, Михаил Чернов

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