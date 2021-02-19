В Тобольском районе из-за Гаффской болезни закрыли второе озеро

Роспотребнадзор запретил вылов рыбы в озере Ишменевское Тобольского района до получения результатов исследования отобранных из него проб. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо.

Шарухо заявила, что сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды, почвы, водорослей и рыбы из Ишменевского озера. Пробы доставлены в Тюмень, пока не будут получены результаты их исследования, ни ловить рыбу, ни пить воду из водоема нельзя. Это второе озеро района, закрытое для рыбалки и забора воды. Жителям деревни Ишменева подвозят чистую питьевую воду.

Двоим жителям деревни, госпитализированным с диагнозом «Гаффская болезнь» в ОКБ №2 Тюмени, стало лучше. Показатели токсинов, которые превышали норму в десятки тысяч раз, снизились. Пациенты хорошо реагируют на лечение

Тюмень, Михаил Чернов

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