Губернатор Моор рассказал, сколько дорог отремонтируют в 2021 году

Тюменская область потратит на реконструкцию и ремонт дорог в 2021 году более 1,8 млрд рублей. Об этом на совещании под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина заявил губернатор Александр Моор. Слова главы региона цитирует тюменский оперштаб.

На 2021 год запланированы ремонт и реконструкция 123 дорожных объектов общей длиной 140 км. Из 1,8 млрд рублей, которые планируется направить на эти работы, 700 млн рублей предоставит федеральный бюджет.

За 2020 год Тюменская область выполнила все планы по реализации нацпроекта «безопасные и качественные автомобильные дороги», заверил вице-премьера Моор. Отремонтировано и реконструировано 209 дорожных объектов общей протяженностью 181 км.

Тюмень, Михаил Чернов

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