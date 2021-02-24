Из-за непогоды в Тюменской области ГИБДД ограничила движение по важнейшей федеральной трассе

На юге Тюменской области введено ограничение движения всех видом транспорта по автотрассе Тюмень – Омск. Сделано это в связи со сложными погодными условиями, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

В связи со сложными погодными условиями ограничено движение всех видов транспорта на участке с 246 по 376 километр федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ишимском и Абатском районах. Из-за сильного бокового ветра и снегопада на ряде участков дороги особенно опасен встречный разъезд транспортных средств. Водителям, следующим через данный участок дороги, автоинспекторы будут рекомендовать припарковаться у кемпингов, гостиниц, АЗС и на специальных парковках для большегрузов.

Ограничение введено с 12:00 24 февраля и до улучшения погоды. Ограничения контролируют наряды ДПС.

Ишим, Николай Юрьев

Ишим. Другие новости 24.02.21

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