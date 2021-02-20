Борт авиакомпании «ЮТэйр» кружил над Тюменью из-за поломки шасси

В Тюмени в субботу, 20 февраля, произошел инцидент с бортом авиакомпании «ЮТейр». Самолет вылетел из тюменского аэропорта «Рощино» в Ханты-Мансийск, но вскоре после взлета совершил вынужденную посадку.

Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте, у воздушного судна в ходе набора высоты не убралась стойка шасси. «Командиром воздушного судна было принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета», – уточнили в ведомстве.

На борту самолета находились 55 пассажиров, из них 2 детей и 5 членов экипажа. Пострадавших нет. «По факту технической неисправности проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», – резюмировали в Уральском следственном управлении на транспорте.

Тюмень, Ханты-Мансийск, Дарья Котова

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