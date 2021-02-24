«Никогда такого не было, и вот опять»: тюменские энергетики не могут найти, откуда в ливневку течет горячая вода, образуя «горячий источник»

В Тюмени у ТРЦ «Солнечный» возник «горячий источник». Видео с клубами пара, вырывающимися рядом с дорогой на улице Пермякова, опубликовали очевидцы в группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте».

На видео запечатлено, как у подземного пешеходного перехода на улице Пермякова вырываются густые клубы пара. «Никогда такого не было, и вот опять», – иронично прокомментировал один из пользователей соцсети.

В пресс-службе единой теплоснабжающей организации – АО «УСТЭК» сообщили, что «причина парения по ул. Пермякова – попадание горячей воды в ливневую канализацию, поиск точного места которого до настоящего времени продолжается».

«22.02.21 года, после совместно проведенного с представителями организации, обслуживающей ливневую канализацию, обследования было ориентировочно определено место поступления воды в ливневку, – рассказали в пресс-службе. – После чего 23.02.2021 сотрудниками «УСТЭК» в районе дома 23 «а» по ул. Пермякова было проведено шурфирование трубопровода (вскрытие локального участка для обследования его технического состояния), на время выполнения которого парение усилилось. Не обнаружив повреждения на вскрытом участке тепловой сети, 24.02.2021 эксплуатационные службы УСТЭК приступили к работам по поиску места попадания горячей воды в ливневую канализацию в районе дома 21 по ул. Пермякова».

В компании заверили, что не отключали горячую воду и отопление в соседних домах.

Напомним, АО «УСТЭК» – единая теплоснабжающая организации в Тюмени. Она принадлежит структурам, связанным с уральскими энергетическими олигархами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

Тюмень, Николай Юрьев

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