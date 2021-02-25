Тюменское ПАТП выплатило кондуктору 70 тысяч за сломанное колено

Тюменское ПАТП-1 выплатило кондуктору компенсацию морального вреда за сломанное колено. Сумма выплаты составила 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Кондуктор получила травму 17 августа 2020 года в автобусе 11 маршрута. Когда автобус резко затормозил, женщина упала и получила закрытый перелом правого коленного сустава.

В октябре она обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать с АО «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1» компенсацию морального вреда. Прокуратура направила соответствующий иск в Калининский районный суд Тюмени. В суде представитель ПАТП-1 предложил заключить мировое соглашение. Стороны сошлись на сумме 70 тысяч рублей. Суд утвердил мировое соглашение, предприятие уже выплатило своей работнице компенсацию.

Тюмень, Михаил Чернов

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