Гострудинспекция озвучила причины падения кранов на стройке в Тюмени

Гострудинспекция завершила расследование инцидента с падением кранов на стройке в Тюмени. Причиной несчастного случая названа неудовлетворительная организация производства работ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Само происшествие объявлено «групповым несчастным случаем», связанным с производством. Сейчас Гострудинспекцией в Тюменской области решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

По результатам расследования выяснилось следующее. Инцидент произошел 2 сентября 2020 года с работниками ООО «Экс-Кран» в городе Тюмени. В этот день в восемь часов утра машинистами башенных кранов были проведены осмотры подъемных сооружений перед началом рабочей смены и сделаны записи в вахтенные журналы, свидетельствующие о исправности кранов. В три часа дня во время разгрузки автомобиля с кирпичом была обесточена строительная площадка объекта, остановились и погрузочные краны.

Внезапно налетел шквальный ветер максимальной скоростью 21-24 м/с, пошел ливень и началась гроза, от чего один из башенных кранов потерял устойчивость и упал, задев стрелой рядом установленный кран. В результате упал и второй кран. Машинистам кранов помогли выбраться из кабин очевидцы происшествия. Оба работника получили тяжелые травмы и были на «скорой» госпитализированы в ОКБ №2 Тюмени.

В ходе расследования было установлено, что причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ, несоблюдение нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов.

Как писал «Новый День», краны упали на строительной площадке по адресу улица Тимофея Кармацкого, 9. Во время ураганного ветра крановщики находились на своих рабочих местах. Порыв сильного ветра наклонил первый кран, и он упал за землю. Следом стал падать второй кран, который задел стоящий рядом третий кран.

Во всех трех кранах находились рабочие. Крановщики первого и второго кранов, упавших на землю, получили различные травмы, в том числе переломы, и были доставлены в больницу.. Третий кран зацепился за верхний этаж строящегося дома. Его крановщик серьезно не пострадал и самостоятельно выбрался из крана. В результате падения кранов на строящемся доме обрушились балконы.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (ч.1 ст. 216 УК РФ).

Тюмень, Михаил Чернов

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