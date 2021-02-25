Тюменская область поставила антирекорд по смертности от коронавируса

Количество умерших от коронавируса в Тюменской области достигло 282 человек. В четверг, 25 февраля, оперативный штаб Тюменской области сообщил сразу о пяти подтвержденных случаях смерти пациентов с COVID-19.

Такого уровня суточной смертности в регионе не было больше месяца. Умерли четверо мужчин – 47, 49, 70 и 73 лет и женщина 70 лет. Причиной смерти всех, самого младшего из мужчин, стала острая легочно-сердечная недостаточность. Мужчина 47 лет умер от острой респираторной недостаточности. Все умершие страдали от двусторонней пневмонии и имели хронические заболевания.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 83 человека (31 052 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом пять детей. На искусственной вентиляции легких находятся 14 пациентов.

Выздоровели 85 человек (всего 29 192 излечившихся с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 7371 человек, 718 проходят перевахтовку.

Тюмень, Михаил Чернов

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