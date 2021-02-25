Пьяная тюменка без водительских прав везла из кинотеатра шестерых детей

Тюменские гаишники задержали пьяную автомобилистку, которая возила в кинотеатр шестерых детей. При этом женщина не имела водительских прав, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Семиместный «Опель», за рулем которого была 42-летняя жительница Тюменского района, сотрудники ГИБДД остановили на 40 километре автодороги Тюмень – Омск. В салоне автомобиля ехали шесть детей. При общении с водителем полицейские почувствовали запах алкоголя. Алкотестер выявил у женщины опьянение – 1,01 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Гаишники поместили автомобиль на штрафстоянку. Детей забрали приехавшие на пост родственники.

По словам задержанной, она возила детей в кинотеатр в одном из торговых центров Тюмени. Пока дети смотрели кино, женщина пила принесенный с собой алкоголь. Выяснилось, что ранее задержанная была лишена права управления транспортным средством за нетрезвую езду.

Было возбуждено уголовное дело о «нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (ст. 264.1 УК РФ). В отношении любительницы пьяной езды избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 25.02.21

Губернатор Александр Моор нашел замену чиновнице, уехавшей работать к Собянину. / Крепкие морозы на Урале продержатся еще сутки, затем ослабеют. / Под Ишимом на трассе Тюмень – Омск из-за непогоды образовалась огромная пробка. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»