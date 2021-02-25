Суд оставил экс-депутата гордумы Тюмени в СИЗО еще на месяц

Экс-депутат тюменской городской думы от ЛДПР Мурат Тулебаев, обвиняемый в присвоении бюджетных средств, останется в СИЗО. Такое решение принял в четверг, 25 февраля, Тюменский областной суд.

Облсуд рассмотрел апелляционную жалобу Тулебаева на решение Ленинского районного суда Тюмени от 27 января, согласно которому срок пребывания обвиняемого в СИЗО был продлен до 30 марта. Тулебаев просил назначить ему меру пресечения, не связанную с изоляцией и ссылался на слабое здоровье, рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда. Экс-депутат уверял, что не собирается скрываться от правосудия и готов являться на следственные действия по первому требованию.

Мурата Тулебаева обвиняют в присвоении бюджетных денег, выделенных на уборку городских кладбищ муниципальному АО «Трасса», директором которого он был. По версии следствия, в 2018 году он присвоил 900 тыс рублей и собирался присвоить еще 35 млн рублей на выполнении муниципальных контрактов с МУП «Некрополь». Для этого Тулебаев отдал работы по очистке городских кладбищ на субподряд компании «ТМК-Сибирь», которой сам же и владел.

Супруга Мурата Тулебаева также обвиняется в присвоении бюджетных средств. Она работала в «Трассе» бухгалтером и находится под домашним арестом.

В своей апелляционной жалобе Тулебаев указывал, что АО «Трасса» – коммерческое предприятие, которое не брало денег из бюджета. Суд, однако, отказался признать деятельность АО деятельностью коммерческого предприятия. В итоге, решение Ленинского районного суда было оставлено без изменения, Тулебаев пробудет в СИЗО до 30 марта.

Тюмень, Михаил Чернов

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