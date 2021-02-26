В Тюменской области выросла заболеваемость коронавирусом

Количество умерших от коронавируса в Тюменской области достигло 284 человек. В пятницу, 26 февраля, портал официальной информации о коронавирусе в РФ сообщил о двух подтвержденных случаях смерти пациентов с COVID-19.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 85 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 31 137 заболевших COVID-19.

Выздоровели 82 человека. Общее количество излечившихся от болезни увеличилось до 29 274 человек (с начала пандемии коронавируса).

Тюмень, Михаил Чернов

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