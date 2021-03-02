В Тюменской области от коронавируса умерли еще четыре человека

В Тюменской области от коронавируса скончались четверо человек. Число умерших от COVID-19 достигло 293 человек, сообщили во вторник, 2 марта, в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Скончались три женщины – 38, 69 и 85 лет и 74-летний мужчина. Причиной смерти пациентов стала легочно-сердечная недостаточность на фоне двусторонней вирусной пневмонии. Исключением стала 38-летнии женщина, смерть которой наступила от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной интерстициальной пневмонии с присоединением бактериального компонента. У всех умерших были хронические заболевания.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 80 человек (31 468 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом семь детей. На искусственной вентиляции легких находятся 13 пациентов.

Выздоровели 88 человек (всего 29 611 излечившихся с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 6872 человека, 1020 проходят перевахтовку.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 02.03.21

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